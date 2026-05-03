Controlli in macelleria Maxi-sequestro di carne

Nella giornata di oggi, sono stati effettuati controlli in una macelleria durante i quali sono state rinvenute circa 300 chili di carne conservata in modo non conforme alle norme. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’attività è stata sospesa. Il titolare è stato denunciato all’autorità competente e sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di duemila euro.

Trecento chili di carne mal conservata o avariata sotto sequestro, la licenza di attività di macelleria sospesa, una denuncia al titolare e duemila euro di multa. È il piatto forte nel bilancio conclusivo di un maxi-servizio di controllo compiuto dai carabinieri di Pioltello, in collaborazione con i Nas di Milano e la Cio del 4 Battaglione Veneto, al quartiere Satellite. Obiettivo specifico, la tutela della salute pubblica e la verifica, di bottega in bottega, del rispetto delle normative igienico sanitarie. Le operazioni sono iniziate l’altra mattina e si sono protratte per buona parte della giornata. L’attenzione dei militari si è concentrata su un negozio di macelleria che si trova nel cuore del quartiere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli in macelleria. Maxi-sequestro di carne Notizie correlate Trovate oltre 3 tonnellate di carne scaduta nelle celle frigorifere: maxi sequestro in una macelleria brescianaUna macelleria bresciana teneva più di 3 tonnellate di carne scaduta o etichettata in modo non corretto nelle sue celle frigorifere. Carne mal conservata, maxi sequestro da 300 chili: scatta la chiusura per una macelleria nel MilaneseCarne in cattivo stato di conservazione e in parte alterata, violazioni relative alla sicurezza alimentare e omessa predisposizione delle procedure... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Controlli in macelleria. Maxi-sequestro di carne; Carne mal conservata, maxi sequestro da 300 chili: scatta la chiusura per una macelleria nel Milanese. Controlli in macelleria. Maxi-sequestro di carnePioltello, confiscati 300 chili di alimenti mal conservati. Titolare denunciato, multa. e sospensione della licenza. ilgiorno.it Controlli a tappeto nei locali. Kebabberia a rischio chiusuraUn verbale da oltre 3mila euro al titolare di una macelleria in zona Darsena e ulteriori accertamenti con rischio di chiusura per un kebabberia nella zona della stazione ferroviaria. È questo il ... ilrestodelcarlino.it San Salvo - Nell’ultimo consiglio comunale, il Pd ha chiesto maggiori controlli contro gli episodi di vandalismo. La sindaca De Nicolis, replicando, ha annunciato che ci sarà un processo contro un minore per i danni a un parchetto per i quali fu presentata la de - facebook.com facebook Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce x.com