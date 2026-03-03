Trovate oltre 3 tonnellate di carne scaduta nelle celle frigorifere | maxi sequestro in una macelleria bresciana

In una macelleria di Brescia sono state trovate oltre 3 tonnellate di carne scaduta o etichettata in modo errato nelle celle frigorifere. La scoperta è avvenuta durante un controllo dei vigili urbani. La carne sequestrata è stata immediatamente rimossa dal locale, che ora rischia sanzioni amministrative e penali. Nessun dettaglio sulle eventuali persone coinvolte è stato reso noto.

Una macelleria bresciana teneva più di 3 tonnellate di carne scaduta o etichettata in modo non corretto nelle sue celle frigorifere. I carabinieri del Nas hanno sequestrato tutto e disposto lo smaltimento.