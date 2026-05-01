Carne mal conservata maxi sequestro da 300 chili | scatta la chiusura per una macelleria nel Milanese

Nella provincia di Milano, le autorità hanno sequestrato circa 300 chili di carne conservata in modo inadeguato e alterata. La macelleria coinvolta è stata chiusa dopo aver riscontrato violazioni alle norme sulla sicurezza alimentare e l'assenza di procedure di tracciabilità. Le verifiche hanno evidenziato problemi nella conservazione dei prodotti e la mancanza di controlli necessari per garantire la sicurezza dei consumatori.

Carne in cattivo stato di conservazione e in parte alterata, violazioni relative alla sicurezza alimentare e omessa predisposizione delle procedure di tracciabilità. A Pioltello (Milano), a seguito di un controllo effettuato all'interno di una macelleria nel quartiere Satellite, nella mattinata.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Trovate oltre 3 tonnellate di carne scaduta nelle celle frigorifere: maxi sequestro in una macelleria brescianaUna macelleria bresciana teneva più di 3 tonnellate di carne scaduta o etichettata in modo non corretto nelle sue celle frigorifere. Oltre 200 chili di carne conservati nella sporcizia, maxi sequestro: chiuso un ristorante di MilanoÈ stato chiuso un ristorante di Milano dopo che, al suo interno, sono stati rinvenuti oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni non... Contenuti di approfondimento Quattrocento chili di carne e pesce di provenienza dubbia e mal conservati, chiuso marketLa Spezia, 22 ottobre 2025 – Maxi sequestro di alimenti in un minimarket del centro storico, a seguito dell’ispezione condotta nella mattinata di ieri dal personale della polizia locale insieme a ... lanazione.it Sequestrate 7 tonnellate di carne mal conservataControlli per prevenire intossicazioni da listeria, multa di 2mila euro per un salumificio dove non funzionava l’impianto di refrigerazione Nei giorni scorsi in diversi fast food modenesi sono state ... ilrestodelcarlino.it