Controlli dei Carabinieri una denuncia e due segnalazioni per possesso di droga

Durante il fine settimana del primo maggio, le forze dell'ordine hanno aumentato i controlli nelle strade e nei punti di aggregazione della provincia di Modena. Sono state denunciate una persona e sono state segnalate due altre per il possesso di sostanze stupefacenti. Le operazioni rientrano in una serie di verifiche mirate a garantire la sicurezza pubblica durante i giorni di maggiore afflusso.

Il lungo fine settimana del primo maggio ha visto un'importante intensificazione dei controlli sulle strade e nelle aree di aggregazione modenesi. I militari dell'Arma hanno infatti passato al setaccio sia il capoluogo che la provincia, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e contrastare lo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Controlli serrati nel Villaggio Miano: 18enne finisce in manette per droga

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