Controlli notturni dei carabinieri a Paternò | tre giovani segnalati per possesso di droga

Tre giovani sono stati segnalati dopo che i carabinieri di Paternò hanno trovato loro droga durante controlli notturni. La presenza di sostanze stupefacenti è stata scoperta in un’area periferica della città, dove si sono concentrati i controlli. I militari hanno fermato i ragazzi, trovandoli in possesso di alcune dosi di sostanza illegale. La scena si è svolta in una strada poco illuminata, attirando l’attenzione degli agenti.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno monitorato il rispetto del Codice della strada, fermando circa sessanta veicoli e identificando un centinaio di persone Nelle notti del fine settimana, i carabinieri della compagnia di Paternò hanno intensificato i controlli in città, nell’ambito del piano provinciale per la prevenzione e la sicurezza. Particolare attenzione è stata rivolta al centro cittadino, dove i militari hanno presidiato le strade principali e le zone più frequentate dai giovani. Nel corso dei controlli, effettuati con il supporto della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi, sono state eseguite perquisizioni personali e veicolari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Paternò, controlli notturni: fermata un’auto, arrestati tre giovani per drogaDurante un normale controllo stradale a Paternò, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un’auto lungo Corso Sicilia.

Leggi anche: Carabinieri in azione a Erba: controlli su veicoli e persone, tre segnalati per uso personale di droga

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Controlli notturni ad Ancona. I carabinieri: Dai cittadini la richiesta di sentirsi sicuri; Controlli notturni sulla S.P. 83 da parte dei Carabinieri della Stazione di Gonnesa: due giovani deferiti per possesso di coltello e stupefacenti. – CronacaOnline; Recale-S.Prisco (CE). Controlli notturni dei Carabinieri che beccano con droga e denunciano un 28enne e un 43enne; Aversa, controlli notturni dei carabinieri.

Controlli dei carabinieri nel casertano: 12 contravvenzioni al codice stradaleL'attività si è concetrata tra Aversa e Teverola ... msn.com

Controlli a tappeto dei carabinieri: sei arresti e nove denunceNel corso del medesimo servizio, in tema di sicurezza stradale, sono state elevate cinque contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per importo complessivo di 2.540 euro. Un uomo è stato ... linkoristano.it

Giugliano, evade dai domiciliari per un incontro in auto: 29enne arrestato. Durante i controlli notturni a Varcaturo, i Carabinieri hanno trovato il giovane – ai domiciliari – seduto in auto con una donna a pochi metri da casa. Alla verifica, è scattato l’arresto per - facebook.com facebook

Sicurezza e movida, controlli a tappeto della Questura: sanzioni per migliaia di euro e irregolarità nei locali notturni x.com