Settimana di controlli per i carabinieri tra denunce e patenti ritirate

Nella settimana appena trascorsa, i carabinieri hanno svolto numerosi controlli sul territorio, portando a diverse denunce e al ritiro di alcune patenti. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica. I controlli sono stati effettuati sia su strada che in altri contesti, con l’ausilio di pattuglie dedicate e apparecchiature specifiche.

Importanti risultati conseguiti dai carabinieri a seguito dei controlli effettuati nella settimana appena trascorsa.I militari della Stazione di Pisa, lo scorso 25 aprile, hanno rintracciato e tratto in arresto un 43enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Controlli dei Carabinieri nel fine settimana di Pasqua Notizie correlate Leggi anche: Benevento, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, sequestri e patenti ritirate Salsomaggiore, maxi controlli dei carabinieri: 2 attività sanzionate, 7 denunce e 9 patenti ritirateNei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno effettuato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Massa Carrara: Sicurezza integrata e controllo straordinario del territorio. Intensificata l'attività delle Forze di Polizia nell'ultima settimana. - Questura di Massa Carrara | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Forze di polizia, a Como fine settimana di controlli a tappeto; Controlli straordinari dei carabinieri nel Vco: otto persone denunciate; Prevenzione per alcol e droga. Raffica di controlli tra i minorenni. Fine settimana di controlli a Bolzano, fermi per furto e spaccioFine settimana dedicato alla prevenzione dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti per la polizia di Bolzano. A fare il bilancio è la Questura. Sabato in piazza Cappuccini durante un ... rainews.it Alghero, fine settimana di controlli dopo le spaccate in centroControlli straordinari nel centro cittadino da parte dei carabinieri della Compagnia di Alghero dopo le rapine e le spaccate delle ultime settimane. Nella serata di venerdì i militari dell’Arma hanno ... unionesarda.it Buongiorno e buon lunedì! Che ne dite di iniziare la settimana con i muffin al burro di arachidi Ricetta qui https://blog.giallozafferano.it/lydiaincucina/ricetta-muffin-al-burro-di-arachidi/ - facebook.com facebook