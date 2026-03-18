‘Zia Margherita racconta’ raccontare il passato per capire il presente attraverso la forza dei ricordi

Zia Margherita racconta è un libro che narra la vita di Margherita Bonfilio attraverso i ricordi e le esperienze personali dell’autrice. L’opera, pubblicata da SBS Edizioni, si concentra sulla dimensione intima del racconto autobiografico, offrendo uno sguardo diretto e autentico sul passato. La narrazione si basa sui ricordi di Zia Margherita, che condividono momenti e dettagli della propria vita con il lettore.

In un panorama narrativo che si intreccia fra memoria e racconto autobiografico, Zia Margherita racconta di Margherita Bonfilio, pubblicato da SBS Edizioni, si inserisce in un contesto che guarda alla dimensione più intima della narrazione, quella della condivisione dei ricordi. Il libro costruisce il proprio percorso letterario attorno alla figura di Zia Margherita, voce narrante e custode di un patrimonio di esperienze che attraversa il tempo e le generazioni. L’autrice dà spazio a una forma narrativa che richiama la tradizione orale, quella dei racconti tramandati nelle case e nelle famiglie. Non si tratta soltanto di ricordi personali ma di frammenti di vita che restituiscono il clima di un’epoca e il modo in cui le persone affrontavano la quotidianità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Zia Margherita racconta’, raccontare il passato per capire il presente attraverso la forza dei ricordi Articoli correlati Carrara ripercorre il ’68: libro e dibattito per capire passato e presente delle proteste giovanili.Carrara si prepara ad accogliere un momento di riflessione sul Sessantotto italiano. Leggi anche: Dialogo tra generazioni: l'ex deputata e giornalista Luciana Castellina racconta il passato per interpretare il presente