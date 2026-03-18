Venerdì prende il via un ciclo di incontri promosso dalla Misericordia di Lucca con l’obiettivo di avvicinare le persone ai temi della sanità. L’iniziativa si propone di offrire informazioni e chiarimenti sulla sanità che riguarda direttamente i cittadini, attraverso incontri dedicati alla comunità locale. L’evento si svolge nella città di Lucca e coinvolge vari relatori esperti nel settore.

Riavvicinare "La sanità che ci riguarda" alle persone con una bella dose di conoscenza. È con questo obiettivo che venerdì partirà il ciclo di incontri promosso dalla Misericordia di Lucca. L’appuntamento è alle 21 nei locali di via Luporini, dove i primi di aprile aprirà anche il nuovo punto prelievi, che nel giro di qualche mese sarà convenzionato con l’Asl Toscana nord ovest. "La sanità territoriale lucchese: come muoversi correttamente nel labirinto dei servizi della sanità territoriale" è il titolo del primo appuntamento, che vedrà come relatori la direttrice del distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti e il responsabile delle cure primarie Marco Farnè. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ciclo di incontri per ‘capire’ la sanità

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