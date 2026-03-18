Un ciclo di incontri per ‘capire’ la sanità
Venerdì prende il via un ciclo di incontri promosso dalla Misericordia di Lucca con l’obiettivo di avvicinare le persone ai temi della sanità. L’iniziativa si propone di offrire informazioni e chiarimenti sulla sanità che riguarda direttamente i cittadini, attraverso incontri dedicati alla comunità locale. L’evento si svolge nella città di Lucca e coinvolge vari relatori esperti nel settore.
Riavvicinare "La sanità che ci riguarda" alle persone con una bella dose di conoscenza. È con questo obiettivo che venerdì partirà il ciclo di incontri promosso dalla Misericordia di Lucca. L’appuntamento è alle 21 nei locali di via Luporini, dove i primi di aprile aprirà anche il nuovo punto prelievi, che nel giro di qualche mese sarà convenzionato con l’Asl Toscana nord ovest. "La sanità territoriale lucchese: come muoversi correttamente nel labirinto dei servizi della sanità territoriale" è il titolo del primo appuntamento, che vedrà come relatori la direttrice del distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti e il responsabile delle cure primarie Marco Farnè. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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