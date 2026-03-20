Continuità didattica sulla stessa supplenza sostegno del 2025 26 | come funziona

Il 17 marzo 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, è stata affrontata una questione riguardante le graduatorie provinciali per le supplenze. L’ospite della puntata, Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, ha partecipato alla discussione sulla continuità didattica sulla stessa supplenza di sostegno per l’anno scolastico 202526.

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata discussa una questione rilevante relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su cosa accade dopo la chiusura delle operazioni per l’inoltro dell’istanza GPS e sui passaggi successivi previsti. L'articolo Continuità didattica sulla stessa supplenza sostegno del 202526: come funziona. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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