L’opposizione critica l’amministrazione comunale, sostenendo che i fondi siano stati spesi in modo inefficiente. Dal canto loro, i rappresentanti del governo locale affermano che i numeri dimostrano la solidità finanziaria del Comune, che può continuare a investire e mantenere i servizi senza aumentare le tasse ai cittadini. La discussione si inserisce nel dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza delle spese.

BASTIA UMBRA – "Numeri chiari che certificano che Bastia Umbra è un Comune con conti in ordine, forte capacità di investire e garantire servizi senza gravare ulteriormente sulle tasche dei suoi cittadini. Un forte segnale d’efficienza che dimostra la virtuosità dell’amministrazione nella gestione dei conti". Lo dice il sindaco Erigo Pecci dopo l’approvazione, in consiglio comunale, del Rendiconto di Gestione 2025 evidenziando il risultato di amministrazione supera i 13,9 milioni, con un avanzo libero di 1,61 milioni. Un dato che – viene ancora evidenziato dal governo cittadino - segna un cambio di passo concreto rispetto al passato e conferma una linea precisa: le entrate vengono previste e realizzata con precisione, la spesa viene addirittura ridotta del 3,6% rispetto la previsione, senza tagli ai servizi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Conti in ordine". L’opposizione: "Soldi usati male"

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