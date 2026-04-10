Il vero problema di Giorgia Meloni è che ha fatto male i conti e ora non ci sono più soldi

Il governo attuale si trova di fronte a una difficile situazione finanziaria, con circa 678 milioni di euro necessari per evitare procedure di infrazione comunitarie. Questi fondi rappresentano una fetta molto piccola del prodotto interno lordo, ma sono fondamentali per finanziare le politiche di rilancio dell’esecutivo. La questione economica è al centro delle difficoltà politiche, e senza queste risorse, il governo rischia di dover affrontare conseguenze legali e finanziarie.

Il destino di Giorgia Meloni è appeso a 678 milioni di euro, tre decimali di PIL. Quelli che le servono per uscire dalla procedura d'infrazione e avere i soldi per rilanciare l'azione del suo governo. Se non li trova, sarà una lenta agonia fino al voto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il vero problema di Giorgia Meloni è l’economia, ed è il motivo per cui vuole andare a votare oraSe Giorgia Meloni sta pensando di andare a elezioni anticipate è perché la prossima legge di bilancio, tra regole europee, spread, promesse a Trump e...

Quest’anno il vero problema di Giorgia Meloni è l’economiaIl governo ha dovuto ridimensionare le sue aspettative: ci sono meno soldi da spendere, e per la prima volta anche gli industriali protestano In...

Temi più discussi: Il vero problema del governo Meloni sono i numeri; Alessandra Sardoni: Meloni sta prendendo tempo, ma non è vero che non sta facendo niente; Giorgia Meloni nel Golfo: Se la crisi peggiora, a rischio l'energia necessaria anche in Italia'; Un discorso piccolo così. I vuoti d’aria di Giorgia Meloni in Parlamento.

Il vero problema di Giorgia Meloni è che ha fatto male i conti e ora non ci sono più soldiIl destino di Giorgia Meloni è appeso a 678 milioni di euro, tre decimali di PIL. Quelli che le servono per uscire dalla procedura d’infrazione e avere i soldi per rilanciare l’azione del suo governo. fanpage.it

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Giorgia Meloni, condanna fermamente spari avvertimento israeliani contro UNIFIL Il 9 Aprile, durante un discorso in Parlamento, la premier italiana, Giorgia Meloni, ha condannato fermamente gli spari di avvertimento di Israele contro il convoglio italiano della - facebook.com facebook

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