Crac Rsa a Lecce coinvolti professionisti di Bari e provincia | Soldi usati per shopping e hotel

Nella città di Lecce è in corso un’indagine riguardante il fallimento di una residenza sanitaria assistenziale, con coinvolgimento di professionisti di Bari e provincia. Secondo quanto emerso, i fondi dell’azienda sono stati utilizzati per acquisti personali e soggiorni in hotel, mentre alcune fatture sono state ritenute false o inesistenti. Il denaro sarebbe stato sottratto alla società, lasciando i creditori senza protezioni.

Conti aziendali utilizzati per spese personali, fatture per operazioni ritenute inesistenti e denaro sottratto alla società mentre i creditori restavano senza tutele. È questo il quadro delineato dalla Procura di Lecce nell’inchiesta sul fallimento della Grs srl, società con sede a Carmiano. 🔗 Leggi su Baritoday.it Crac Banca popolare di Bari, vertici condannati a pagare oltre 120 milioniSecondo quanto riportato dai quotidiani Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno e Repubblica, i due Jacobini potranno rispondere per una... Crac Banca Popolare di Bari, condanne per gli ex vertici: risarcimento da 122 milioniUn risarcimento da circa 122 milioni di euro: è quanto deciso dal tribunale civile di Bari nei confronti dei vertici dell'allora Banca Popolare di...