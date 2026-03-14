Striscione Bastoni i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche | Orgoglio nostro Cos’è successo contro l’Atalanta

Durante la partita contro l’Atalanta, i tifosi dell’Inter hanno mostrato uno striscione con la scritta «Orgoglio nostro» in segno di sostegno a Bastoni, assente tra i titolari della difesa. Nonostante le critiche ricevute, i supporters non hanno abbandonato il giocatore e hanno espresso la loro vicinanza attraverso questo gesto. La partita ha visto una formazione dell’Inter priva di Bastoni, che non ha preso parte alla sfida.

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