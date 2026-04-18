Ultras Napoli continua la protesta | spunta lo striscione fuori al Maradona FOTO

Gli ultras della squadra di Napoli hanno esposto uno striscione fuori dallo stadio Maradona, continuando le proteste contro i divieti di trasferta. La manifestazione ha coinvolto anche tifoserie avversarie che si trovano nella stessa situazione. Le proteste sono durate nel tempo e si sono svolte in modo pacifico, senza incidenti segnalati. La questione riguarda le restrizioni imposte ai supporter durante le trasferte ufficiali.

Gli ultras del Napoli continuano le proteste sui divieti di trasferta, schierandosi anche al fianco delle tifoserie avversarie afflitte da simili provvedimenti. Il messaggio della Curva A è chiaro: “Vogliamo i nostri rivali”. La Curva A tuona: “Basta divieti”. Già prima di Napoli-Milan, gli ultras azzurri avevano mostrato solidarietà ai tifosi rossoneri, colpiti dal divieto di trasferta ai residenti in Lombardia. La tifoseria azzurra mostra così un’enorme coerenza: le proteste agli innumerevoli divieti di trasferta ai propri danni si uniscono a quelle sulle decisioni contro le altre tifoserie, mettendo nel mirino una misura che impedisce il fronteggiarsi di tifoserie rivali.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultras Napoli, continua la protesta: spunta lo striscione fuori al Maradona (FOTO) Notizie correlate Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. E spunta lo striscione: «Cairo basta» – FOTOAl Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! Holm Juve, ci siamo! Fumata bianca per l’approdo in bianconero: per Joao Mario... Leggi anche: «Lucio ex uomo»: prima di Napoli-Chelsea striscione al Maradona per Spalletti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ultras, continuano le proteste contro i divieti anche a Parma: lo striscione; ULTRAS CURVA A - STRISCIONE RITIRATO MA IL TIFO CONTINUA - NAPOLI VS LECCE [29c22c]; Torino-Verona, assalto ai pullman dei tifosi ospiti dopo la partita: nove arresti; Lazio, il tifo organizzato lascerà ancora vuoto lo stadio Olimpico? Trasferte mai messe in dubbio, in casa... Verona-Napoli, la protesta degli ultras: «Basta divieti»Non si placa la protesta degli ultras del Napoli dopo il divieto di trasferte fino a fine stagione deciso dal ministero dell'interno dopo gli scontri che poco più di un mese fa coinvolsero alcuni ... ilmattino.it Ultras Napoli, striscione di protesta all'esterno del Tardini. Tifosi ancora penalizzatiProsegue senza sosta la protesta degli ultras del Napoli contro le restrizioni imposte alle trasferte. Anche in occasione della partita contro il Parma, i tifosi azzurri hanno deciso di far sentire la ... msn.com La Curva A ancora a sostegno dei tifosi avversari Così come successo prima di Napoli-Milan, gli ultras del Napoli espongono lo stesso striscione fuori il settore ospiti a poche ore dalla sfida contro la Lazio: "BASTA DIVIETI TERRITORIALI, RIVOGLIAMO I NO - facebook.com facebook