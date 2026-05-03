Consiglio argomenti e documenti | La democrazia a intermittenza

Le opposizioni si preparano a richiedere ai nuovi dirigenti del Partito Democratico una risposta su alcuni aspetti legati alla gestione del consiglio. In particolare, intendono ottenere chiarimenti riguardo agli argomenti e ai documenti che verranno portati all’ordine del giorno delle prossime sedute, nonché sui tempi di condivisione di tali materiali. La richiesta si inserisce nel quadro delle discussioni sulla trasparenza e l’organizzazione delle attività consiliari.

Le opposizione unite sono pronte a chiedere ai nuovi dirigenti Pd che "stanno arrivando" una posizione chiara su un tema chiave: il tema degli argomenti (e la relativa documentazione) da discutere nelle sedute del consiglio, e i tempi della loro messa a disposizione. Infatti è stata respinta a maggioranza la proposta delibera che prevedeva che la documentazione debba essere fornita entro il settimo giorno lavorativo precedente quello della seduta consiliare, e entro il decimo giorno lavorativo precedente la seduta consiliare per argomenti quali varianti urbanistiche e strumenti urbanistici, nuovi regolamenti, variazioni di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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