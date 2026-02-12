Da quindici anni, gli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Quirico d’Orcia eleggono il loro Consiglio e il Sindaco dei ragazzi. Questa tradizione permette ai giovani di vivere da vicino il processo democratico, coinvolgendoli attivamente nella vita scolastica. Ogni anno, i ragazzi si preparano per votare e scegliere i loro rappresentanti, sperimentando in prima persona come funziona una vera elezione. Un modo concreto per imparare la democrazia, che dura ormai da più di un decennio e coinvolge tutta la scuola.

Sono quindici anni che nella scuola secondaria di primo grado di San Quirico d’Orcia si eleggono il Consiglio e il Sindaco dei ragazzi. Un’attività didattica che ormai è diventata abbastanza comune in molte scuole come laboratorio di educazione civica ma che allora erano davvero in poche a praticare. All’inizio dell’anno scolastico viene formata una commissione elettorale con i rappresentanti delle classi della scuola più la V primaria, che è ammessa al voto. La commissione ha l’incarico di organizzare la tornata elettorale: preparare le liste dei votanti, raccogliere candidature e proposte elettorali, stabilire una data e stampare il materiale necessario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imparare la democrazia a scuola. Un Consiglio eletto fra i banchi

