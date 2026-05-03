Consegne fino alle 3 di notte per 600 euro al mese | da Foggia le voci dei rider che non arrivano a fine mese

A Foggia, i rider raccontano di dover consegnare fino alle 3 di notte per uno stipendio di circa 600 euro al mese. Molti di loro passano ore in sella, affrontando anche condizioni meteorologiche avverse, e faticano a coprire le spese di affitto. Le testimonianze evidenziano le difficoltà di chi lavora nel settore delle consegne a domicilio con retribuzioni basse e orari estenuanti.

Pedalano per ore, anche sotto le intemperie, e riescono a malapena a pagare l’affitto con i guadagni. Sono i rider impiegati in città, una quarantina, perlopiù stranieri.“Faccio circa 12 consegne al giorno percorrendo una sessantina di chilometri con la mia bici elettrica. Riesco a guadagnare tra.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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ATTENZIONE – CONSEGNE 30 APRILE Giovedì 30 aprile effettueremo consegne solo fino alle ore 12:00. Se devi ordinare: chiama ora o scrivici su WhatsApp Disponibili: capsule caffè caffè macinato e in grani tè e tisane in filtro biologiche cap - facebook.com facebook