In piazza Adua a Firenze si sono radunati alcuni rider che hanno partecipato a un’assemblea-presidio durante la giornata di mobilitazione nazionale della Cgil. I manifestanti portavano cartelli con messaggi come

Firenze, 14 marzo 2026 – 'Il lavoro è dignità' e 'Basta cottimo, basta sfruttamento' è quanto scritto sui cartelli che hanno esposto alcuni dei rider che hanno partecipato all'assemblea-presidio in piazza Adua a Firenze nell'ambito della giornata di mobilitazione nazionale Cgil. "Sono qui per chiedere se è possibile cambiare un po' i prezzi, un po' il lavoro oppure il contratto perchè noi lavoriamo tutta la giornata e con un guadagno i circa 1000 euro mensili e da quei soldi dobbiamo pagare le tasse, il cibo, l'affitto, le medicine, le visite mediche, perchè le aziende non pagano nulla. Io - ha detto Mohamed, uno dei raider in piazza - pago una camera per me e mia moglie 600 euro e in casa siamo otto persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La mia vita da mille euro al mese: affitto, spese e consegne per pochi spiccioli”. Rider in piazza, la manifestazione

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