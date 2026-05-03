Consegnate le stelle al merito del lavoro a 12 veronesi

Venerdì 1 maggio, al Teatro Toniolo di Mestre, si è tenuta la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro. L'evento ha premiato dodici lavoratori di Verona, dipendenti di aziende pubbliche o private, che hanno ricevuto l’onorificenza dal presidente della Repubblica. La cerimonia ha riconosciuto le loro capacità e dedizione nel settore lavorativo.

Si è svolta nella mattinata di venerdì 1 maggio, presso il Teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro, onorificenza concessa dal presidente della Repubblica a lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private, che si sono distinti per meriti di perizia.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Consegnate le stelle al merito del lavoro a 9 venezianiSi è svolta questa mattina, venerdì 1 maggio, presso il Teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro,... Perugia, consegnate le Stelle al Merito del lavoro in PrefetturaPerugia, 1 maggio 2026 - Il Salone Bruschi del palazzo della Prefettura di Perugia ha ospitato questa mattina il conferimento delle Stelle al Merito... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2026; Stelle al merito del lavoro 2026 in Emilia-Romagna, tutti i nomi; Primo maggio: consegnate 95 'Stelle al merito' a lavoratori veneti; Consegnate le stelle al merito del lavoro a 17 padovani. Consegnate in Umbria le Stelle al merito del lavoroQuesta mattina, nella cornice istituzionale del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro a 16 dei 18 lavoratori umbri distinti ... umbria24.it Consegnate le Stelle al Merito del lavoro in Prefettura a PerugiaIl Salone Bruschi del palazzo della Prefettura di Perugia ha ospitato questa mattina il conferimento delle Stelle al Merito del lavoro, l'onorificenza attribuita con decreto del presidente della Repub ... ansa.it Le Nostre Box con Pescato frexco pulito pronto da cuocere consegnate a casa tua: - facebook.com facebook