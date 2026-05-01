Perugia consegnate le Stelle al Merito del lavoro in Prefettura

Il 1 maggio 2026, nel Salone Bruschi del palazzo della Prefettura di Perugia, si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, premiati e familiari, che hanno assistito alla premiazione ufficiale. La cerimonia si inserisce nelle celebrazioni della Festa dei Lavoratori e si è svolta nel rispetto delle tradizioni.

Perugia, 1 maggio 2026 - Il Salone Bruschi del palazzo della Prefettura di Perugia ha ospitato questa mattina il conferimento delle Stelle al Merito del lavoro, l'onorificenza attribuita con decreto del presidente della Repubblica ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per perizia, laboriosità e rettitudine morale. L'evento, inserito nel quadro delle celebrazioni per la Festa del lavoro e presieduto dal prefetto di Perugia Francesco Zito e dal prefetto di Terni Antonietta Orlando, ha visto la partecipazione della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e delle autorità civili e militari. Il riconoscimento riguarda per l'anno 2026 18 cittadini umbri: dieci per la circoscrizione di Perugia e otto per quella di Terni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, consegnate le Stelle al Merito del lavoro in Prefettura Notizie correlate Consegnate le stelle al merito del lavoro a 9 venezianiSi è svolta questa mattina, venerdì 1 maggio, presso il Teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro,... Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenzeIl prossimo 1° maggio, in occasione della tradizionale cerimonia regionale che si svolgerà a Bologna, verranno consegnate le Onorificenze della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stella al Merito del Lavoro; Diciotto nuovi Maestri del Lavoro in Umbria: la cerimonia il 1° Maggio in Prefettura; Otto nuovi Maestri del lavoro in provincia di Arezzo; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro. Perugia, consegnate le Stelle al Merito del lavoro in PrefetturaL’onorificenza è attribuita ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per perizia, laboriosità e rettitudine morale. Il riconoscimento riguarda 18 cittadini umbri: dieci per la circoscrizione di P ... lanazione.it Consegnate le Stelle al Merito del lavoro in Prefettura a PerugiaIl Salone Bruschi del palazzo della Prefettura di Perugia ha ospitato questa mattina il conferimento delle Stelle al Merito del lavoro, l'onorificenza attribuita con decreto del presidente della Repub ... ansa.it Stelle al merito del lavoro in Emilia-Romagna: ecco chi sono x.com I Maestri del Lavoro della Liguria premiati con la Stella al Merito, ecco chi sono - facebook.com facebook