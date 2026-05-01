Consegnate le stelle al merito del lavoro a 9 veneziani

Questa mattina, nel Teatro Toniolo di Mestre, si è tenuta la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro. L’evento ha premiato nove lavoratori veneziani, riconoscendo ufficialmente le loro competenze e il contributo nel settore lavorativo. La consegna delle onorificenze è avvenuta alla presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni, in occasione della giornata dedicata ai lavoratori.

Si è svolta questa mattina, venerdì 1 maggio, presso il Teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro, onorificenza concessa dal presidente della Repubblica a lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private, che si sono distinti per meriti di perizia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenzeIl prossimo 1° maggio, in occasione della tradizionale cerimonia regionale che si svolgerà a Bologna, verranno consegnate le Onorificenze della... Leggi anche: Le sei stelle al merito. I campioni del lavoro, la scelta di Mattarella Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cerimonia della consegna delle Stelle al Merito del Lavoro; Maestri del Lavoro, la consegna delle stelle al merito: ecco chi sono i nuovi insigniti del Piemonte; Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 Maestri del Lavoro premiati con la Stella al Merito; Stelle al merito del lavoro. Le nostre 4 eccellenze. Consegnate in Umbria le Stelle al merito del lavoroQuesta mattina, nella cornice istituzionale del Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro a 16 dei 18 lavoratori umbri distinti ... umbria24.it Trieste, consegnate le Stelle al Merito del Lavoro 2026: 20 nuovi Maestri del Lavoro premiatiUna cerimonia solenne e carica di significato ha segnato la mattinata del 1 maggio 2026 a Trieste, dove nei Saloni di rappresentanza della Prefettura sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavo ... triestecafe.it Le condoglianze, che verranno stampate e consegnate alla famiglia, possono essere fatte al seguente link: https://www.sfpedrotti.com/suor-piera/ - facebook.com facebook