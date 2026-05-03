Dopo la partita tra Juventus e Verona della 35ª giornata di Serie A 202526, il centrocampista ha tenuto una conferenza stampa. Ha descritto la prestazione come una dimostrazione di orgoglio e ha espresso il desiderio di concludere il campionato con dignità. Le sue parole sono state riportate in un resoconto pubblicato da un quotidiano sportivo.

di Marco Baridon Conferenza stampa Sammarco post Juve Verona: le sue dichiarazioni dopo il match della 35ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Paolo Sammarco ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. PAREGGIO – «Magra consolazione ma volevamo onorare queste ultime 4 partite, i ragazzi si sono aiutati sul campo e questa è stata una bellissima cosa. Si sono aiutati, han corso, c’è rammarico ma ci prendiamo questa piccola soddisfazione. Vogliamo onorare per noi, la nostra gente e la società questo finale». RAMMARICO – «C’è e ce lo porteremo dietro per un po’. Tante partite non abbiamo raccolto, altre non siamo stati all’altezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Sammarco post Juve Verona: «È stata una prova d’orgoglio, vogliamo finire il campionato con dignità»

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