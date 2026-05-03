Conferenza stampa Sammarco post Juve Verona | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Juventus e Verona della 35ª giornata di Serie A 202526, il giocatore Sammarco ha tenuto una conferenza stampa per commentare l'incontro. Durante l'incontro ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando delle sue sensazioni e delle azioni più rilevanti della partita. Sono state riportate le sue dichiarazioni riguardo alle dinamiche della gara e alle sue prestazioni individuali, senza ulteriori commenti o analisi.

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