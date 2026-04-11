Cuesta in conferenza | Dobbiamo trovare la continuità che ci permetta di essere competitivi Rientrano Almqvist e Troilo

Durante una conferenza, l'allenatore ha affermato che è necessario mantenere una continuità che permetta alla squadra di essere competitiva. Ha annunciato il ritorno in rosa di due giocatori, Almqvist e Troilo, che erano assenti nelle ultime partite. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di lavorare su questa stabilità per migliorare le prestazioni complessive della squadra.

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