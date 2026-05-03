Conferenza stampa Cuesta post Inter Parma | Complimenti a loro scudetto meritato Oggi il gol subito prima dell’intervallo è stato pesante

Dopo la partita contro l’Inter, il tecnico dei Parma ha commentato la sconfitta in conferenza stampa, riconoscendo il merito dei campioni in carica e facendo i complimenti alla squadra avversaria. Ha anche commentato il gol subito prima dell’intervallo, definendolo un elemento pesante per l’esito del match. Nessun altro dettaglio o considerazione è stato fornito nel suo intervento.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Cuesta post Inter Parma: le parole del tecnico dei ducali dopo la sconfitta rimediata in campionato. (Inviato a San Siro) – La conferenza stampa di Carlos Cuesta dopo Inter Parma. SUL MATCH – « Volevamo venire qui a fare risultato, ci sono stati momenti della partita in cui siamo riusciti a girare palla. Il gol prima dell’intervallo è stato abbastanza pesante. Nel secondo tempo loro hanno provato ad allentare il ritmo. Quel gol in fuorigioco poteva rimetterci in partita. Siamo stati competitivi ma non ci basta. Domenica il calcio ci dà un’altra opportunità domenica » RIPARTENZE SUBITE – « Nel primo tempo non abbiamo subito ripartenze, eravamo nelle condizioni di essere compatti anche dopo le palle perse.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Cuesta post Inter Parma: «Complimenti a loro, scudetto meritato. Oggi il gol subito prima dell’intervallo è stato pesante» Notizie correlate Conferenza stampa Pio Esposito post Fiorentina Inter: «Loro hanno meritato il pari. Nazionale? Dispiaciuto per il risultato di oggi»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Pio Esposito post Fiorentina Inter: le parole dell’attaccante dei nerazzurri dopo il pareggio rimediato... Conferenza stampa Vanoli post Fiorentina Inter: «Loro forti ma non va bene prendere subito gol. Non rispondo sui cambi, basta!»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Vanoli post Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei toscani dopo il pareggio ottenuto in campionato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Watch Gol Collection Serie A | MD32 Live Stream Online | DAZN IT; Watch Cagliari - Atalanta Live Stream Online | DAZN IT; Watch Torino - Internazionale Live Stream Online | DAZN IT; Conferenze stampa 35^ giornata Serie A: le parole di tutti gli allenatori. Inter-Parma 2-0, tra poco Carlos Cuesta interviene in conferenza stampaIl Parma non rovina la festa all'Inter e cade 2-0 a San Siro. Partita senza particolari spunti quella dei ducali, già certi della salvezza. tuttomercatoweb.com Parma, Cuesta: Volevamo fare punti e ci dispiace, siamo. stati competitiviIl Parma non rovina la festa all'Inter e cade 2-0 a San Siro. Partita senza particolari spunti quella dei ducali, già certi della salvezza. tuttomercatoweb.com Inter-Parma finisce 2-0. Lo scudetto è dei nerazzurri. ASan Siro comincia la festa totale di giocatori e tifosi. Scudetto meritato - facebook.com facebook O Inter vence o Scudetto #sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Inter #Parma x.com