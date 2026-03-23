Inter News 24 Conferenza stampa Pio Esposito post Fiorentina Inter: le parole dell’attaccante dei nerazzurri dopo il pareggio rimediato in campionato. La conferenza stampa di Francesco Pio Esposito al termine di Fiorentina Inter. SUL MATCH – « Sicuramente siamo partiti con l’approccio giusto, positivo. Abbiamo trovato subito il gol, ma poi la Fiorentina ha avuto il merito di prendere campo e ha meritato anche il pareggio ». NAZIONALE? – « Sono dispiaciuto per il risultato di oggi al momento, stasera era importante vincere. Sappiamo che la vittoria sarebbe stata importante, ma rimarco il fatto che siamo a +6 e che tutto è nelle nostre mani ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Pio Esposito post Fiorentina Inter: «Loro hanno meritato il pari. Nazionale? Dispiaciuto per il risultato di oggi»

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