Dopo la partita tra la squadra e Verona, il giocatore ha partecipato a una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha ammesso che la squadra ha perso un’occasione importante, ma ha anche sottolineato che il suo obiettivo rimane vincere le prossime tre gare. La partita si è svolta durante la 35ª giornata di Serie A 202526. Cambiaso ha parlato delle sue sensazioni e delle prossime sfide da affrontare.

di Marco Baridon Conferenza stampa Cambiaso post Juve Verona: le sue dichiarazioni dopo il match della 35ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Andrea Cambiaso ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. SI E’ SPENTO L’INTERRUTTORE – «Abbiamo creato 45 occasioni nitide, due pali. Abbiamo pareggiato 1-1 e si dice che è mancato qualcosa. Non sono d’accordo, guardando la partita abbiamo creato tantissime occasioni, preso un tiro, purtroppo è andata così. Dobbiamo essere lucidi, tranquilli e sereni perché non cambia niente, dobbiamo vincere le prossime 3 partite». SUBIRE GOL AL PRIMO TIRO – «Caso non è, se succede più e più volte non è un caso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Cambiaso post Juve Verona: «Sappiamo di aver buttato via un’occasione importante. Per noi non cambia niente perché dovremo vincere le prossime tre partite»

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