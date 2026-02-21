Conferenza stampa Fabregas post Juve Como | Pensate davvero che non andiamo a vincere tutte le partite? Leggerezza 0% vogliamo sempre fare una grande gara per i 3 punti

Cesc Fabregas ha dichiarato che la squadra mira a vincere tutte le partite, perché non accetta nessuna leggerezza. La causa è la volontà di mantenere alta la competitività e ottenere punti importanti. In conferenza stampa, il centrocampista ha sottolineato l’impegno costante e la determinazione di tutto il gruppo. Fabregas ha anche parlato dell’importanza di affrontare ogni partita con concentrazione, senza sottovalutare nessun avversario. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

di Marco Baridon Conferenza stampa Fabregas post Juve Como: le sue dichiarazioni dopo il match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Como, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526. REAZIONE – «Quando si perde contro la Fiorentina e si pareggia col Milan hai perso 5 punti quindi non so se la risposta è stata alla grande. Molto contento oggi della risposta della squadra, come abbiamo letto i momenti. I ragazzi lo han capito bene senza preparare la partita, siccome dopo San Siro ci son state 64 ore solo. Tutto il merito oggi è loro, che hanno interpretato la gara ideale e hanno fatto il secondo gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta: «Abbiamo bisogno di mettere più benzina per vincere. Per fare punti contro queste squadre…»Cesc Fabregas si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Como-Atalanta e non nasconde le difficoltà.

Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve: «Siamo la Juventus e vogliamo vincere tutte le partite. Futuro? Spero di rimanere…Per questa squadra giocherei anche in porta»Julián McKennie ha parlato durante la conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, spiegando che il suo obiettivo è vincere ogni match.

