Conferenza stampa Bernabé post Inter Parma | Match che ci lascia l’amaro in bocca Non sto pensando al mio contratto ne parleremo

Dopo la partita tra Inter e Parma, il centrocampista dei ducali ha partecipato a una conferenza stampa per commentare la sconfitta. Ha dichiarato che la gara ha lasciato un senso di delusione, senza fare riferimenti specifici al proprio contratto. Le sue parole sono state raccolte dai giornalisti presenti, che hanno riportato le sue impressioni sulla prestazione e sull’esito del match.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Bernabé post Inter Parma: le parole del centrocampista dei ducali dopo la sconfitta in campionato. ( Inviato a San Siro) – La conferenza stampa di Adrian Bernabé dopo Inter Parma. PARTITA E CONTRATTO – « Partita che ci lascia l’amaro in bocca. Orgoglioso dei miei compagni, abbiamo lasciato tutto in campo. Contratto? Mancano 3 partite, non ci sti pensando e poi se ne parlerà ». SQUADRA BASSA – «A volte quando siamo così bassi diventa difficile perché spendiamo tante energie in difesa. Quando affronti squadre del genere devi adattarti» CUESTA – «Tante cose, sicuramente il fatto che sia spagnolo mi ha aiutato.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Bernabé post Inter Parma: «Match che ci lascia l’amaro in bocca. Non sto pensando al mio contratto, ne parleremo» Serie A, il POST PARTITA di PARMA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE Notizie correlate Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità…»di Marco BaridonDi Carlo, allenatore del Gubbio, ha parlato dopo il match pareggiato 2-2 contro la Juventus Next Gen. Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: «Partita fondamentale, andremo con la mentalità giusta. Bernabè non ci sarà per questo motivo»Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Adrián Bernabé: La mia Parma Streaming | DAZN IT. Inter-Parma 2-0, tra poco Carlos Cuesta in conferenza stampaIl Parma non rovina la festa all'Inter e cade 2-0 a San Siro. Partita senza particolari spunti quella dei ducali, già certi della salvezza. tuttomercatoweb.com Inter-Parma 2-0, tra poco Carlos Cuesta interviene in conferenza stampaIl Parma non rovina la festa all'Inter e cade 2-0 a San Siro. Partita senza particolari spunti quella dei ducali, già certi della salvezza. tuttomercatoweb.com