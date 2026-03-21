Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio | Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità…

L'allenatore del Gubbio ha commentato il risultato di 2-2 contro la Juventus Next Gen, esprimendo rammarico per il pareggio. Ha sottolineato che i giocatori avversari hanno dimostrato qualità se lasciati agire in campo. La sua analisi si è concentrata sull’andamento della partita, senza approfondire motivazioni o cause. Il confronto si è concluso con un punto ciascuno.

di Marco Baridon Di Carlo, allenatore del Gubbio, ha parlato dopo il match pareggiato 2-2 contro la Juventus Next Gen. Le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Gubbio. AMAREZZA PER LA VITTORIA SFUMATA – Ci lascia l’amaro in bocca, se lasci giocare la Juve ha qualità. Li abbiamo affrontati a viso aperto, abbiamo giocato il nostro calcio. Sul 2-0 la partita va chiusa, il rigore l’ha riaperta e poi la Juventus ha spinto per il pareggio. Se non fai gol il calcio è così.Loro han meritato il pareggio. Ci teniamo stretto questo 2-2, abbiamo fatto una buona gara con qualche errore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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