IA in Europa | Adozione in crescita ma divario tra Paesi Solo il 20% delle imprese la utilizza entro il 2025

L’uso dell’intelligenza artificiale in Europa sta aumentando, ma le differenze tra i Paesi sono evidenti. Secondo un rapporto recente, solo il 20% delle aziende europee prevede di adottarla entro il 2025. La crescente diffusione si concentra principalmente in alcuni territori, lasciando altri ancora indietro. Un esempio concreto è il settore manifatturiero, dove molte imprese stanno iniziando a integrare soluzioni di AI per migliorare la produzione.

L’Intelligenza Artificiale in Europa: Una Crescita Disomogenea, Due Aziende su Dieci l’Hanno Già Adottata. L’intelligenza artificiale (IA) sta gradualmente trasformando il panorama economico europeo, ma la sua adozione rimane ancora limitata. Nel 2025, solo il 20% delle imprese con almeno dieci dipendenti ha integrato tecnologie di IA nei propri processi, un dato che evidenzia una crescita, ma anche un significativo divario tra i Paesi e una penetrazione ancora contenuta, soprattutto tra le piccole e medie imprese. Questa lenta ma costante evoluzione segna un punto di svolta per il continente, con implicazioni profonde per la competitività e l’innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Solo il 20% delle imprese europee usa l’IA: a Milano arriva AI WEEK 2026A Milano si prepara l’arrivo di AI WEEK 2026, l’evento dedicato all’intelligenza artificiale. AI Diffusion Report 2025: cresce l’adozione globale, ma aumenta il divario digitaleIl rapporto AI Diffusion Report 2025 evidenzia come l’adozione dell’intelligenza artificiale continui a crescere a livello mondiale, tuttavia rimangono significative disparità tra le diverse regioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’intelligenza artificiale nelle scuole europee: esperienze e sfide in Italia, Lituania, Spagna e Grecia; Italia in fondo alla classifica europea per uso dell’intelligenza artificiale tra i giovani; In Europa solo 2 imprese su 10 utilizzano l’IA ma la crescita è costante (+6,5%); La lotta di classe nell’età dell’AI - Appunti. Solo il 20% delle imprese europee usa l’IA: a Milano arriva AI WEEK 2026In Europa solo 2 aziende su 10 usano l’IA, ma la crescita è +6,5%. A Milano arriva AI WEEK 2026 con 700 speaker internazionali per accelerare l’adozione ... lopinionista.it IN EUROPA SOLO 2 IMPRESE SU 10 UTILIZZANO L’IA MA LA CRESCITA È COSTANTE (+6,5%)Nel 2025 solo il 20% delle aziende europee con più di 10 dipendenti hanno utilizzato tecnologie basate sull’IA nei propri processi, una soglia ancora relativamente bassa ... zeroventiquattro.it A che punto siamo con l’adozione dell’Ai nelle scuole e università d’Europa ilsole24ore.com/art/a-che-punt… x.com L’adozione nel sistema elettrico di batterie che accumulano l’energia prodotta a prezzi bassi dalle fonti rinnovabili può ridurre l’uso di quella più costosa prodotta dal gas: secondo Ember l’Italia è un esempio virtuoso in Europa. https://ilbolive.unipd.it/it/news/ facebook