Il Pnrr su un percorso di apprendimento che utilizza il testo dell’ASviS per una interrogazione scolastica – L’IA | domande e risposte per una restituzione sintetica

Il Pnrr sta adottando un metodo di apprendimento che si basa sull’uso del testo dell’ASviS durante interrogazioni scolastiche. Questa iniziativa coinvolge insegnanti e studenti che partecipano a sessioni di domande e risposte sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è ottenere una sintesi chiara e rapida delle informazioni trattate. La procedura si concentra sull’approccio pratico e diretto alla materia.

di Claudio Quintano(*), Paolo Mazzocchi(**), Antonella Rocca(**), Giuseppe Cinquegrana(***), Simona Cafieri(****), Antonio D’Amaro (*****) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il programma strategico con cui l’Italia utilizza i fondi del dispositivo europeo Next Generation EU per rilanciare l’economia dopo la pandemia di Covid-19. Avviato nel 2021 e approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 13 luglio dello stesso anno, rappresenta il più ampio piano nazionale finanziato dall’UE. Fatti chiave Approvazione UE: 13 luglio 2021. Durata: 2021 – 2026. Dotazione complessiva: circa 194,4 miliardi € (UE + Italia, 2025). Missioni: 7 principali + capitolo REPowerEU. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Notizie dal mondo ASviS, il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Perseverance completa il primo percorso su Marte guidato dall’Ia: una svolta nella navigazione planetariaIl rover Perseverance della Nasa ha segnato un traguardo storico nell’esplorazione marziana completando un percorso interamente pianificato... Contenuti utili per approfondire Il Pnrr su un percorso di apprendimento... Temi più discussi: Cabina di regia PNRR in Prefettura; PNRR e sviluppo sostenibile, mancano 20 miliardi per raggiungere gli obiettivi; Confprofessioni su Articolo 29 decreto-legge PNRR; Pnrr e Agenda 2030, Italia più vicina agli obiettivi ma servono investimenti. PNRR e sviluppo sostenibile, mancano 20 miliardi per raggiungere gli obiettiviPresentato oggi il Rapporto ASviS. Il direttore scientifico Enrico Giovannini: L’ASviS propone alle istituzioni europee, nazionali e territoriali un innovativo modello per il disegno e la valutazio ... msn.com Ecco come il metodo Pnrr misura l’impatto delle politiche pubblicheIl Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe diventare un esempio per altre politiche pubbliche, grazie al suo approccio basato su obiettivi chiari e verificabili, collegati agli Obiettivi di s ... milanofinanza.it Poggioreale Antica, lavori Pnrr fermi da mesi: scoppia la polemica #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook PNRR e sviluppo sostenibile, mancano 20 miliardi per raggiungere gli obiettivi x.com