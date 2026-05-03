Conegliano ha vinto la finale per il terzo posto della Champions League femminile di volley, battendo Scandicci con un punteggio di 3-0 (25-16, 26-24, 27-25). La partita si è conclusa con la squadra di Conegliano che ha conquistato il podio, mentre Scandicci ha concluso la competizione in quarta posizione. La sfida si è disputata nel corso della finale per il terzo posto del torneo.

Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-0 (25-16; 26-24; 27-25) nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile. Alla vigilia del fine settimana di Istanbul si sperava che il derby italiano potesse valere il titolo, invece le due squadre della Serie A1 hanno perso al tie-break nelle rispettive semifinali (contro VakifBank ed Eczacibasi) e si sono così dovute accontentare di battagliare per il piazzamento di consolazione alla Ulker Sport and Event Hall nella metropoli anatoliche. Le Pantere hanno abdicato dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, replicando la terza piazza datata 2018; le toscane sono rimaste giù dal podio dopo la finale persa dodici mesi fa proprio contro la corazzata veneta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano regola Scandicci nella finale delle deluse e conquista il podio in Champions League

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