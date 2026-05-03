Conducente moto perde controllo muore l’amico 26enne

Un incidente stradale ha provocato la morte di un ragazzo di 26 anni che si trovava come passeggero su uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo ha perso il controllo, causando il ribaltamento e l’impatto fatale per il passeggero. L’incidente è avvenuto in un’area urbana, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo di 26 anni, Antonio Esposito, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava come passeggero insieme ad un amico. Il fatto si è verificato a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Caserta intervenuti aul posto, è emerso che l’amico del 26enne, residente a San Felice a Cancello, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per l’alta velocità, e lo scooter avrebbe prima colpito un pedone, che ha riportato solo ferite lievi, per poi schiantarsi contro un’auto ferma nei pressi di un tabacchi e che si apprestava a ripartire.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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