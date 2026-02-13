Roma | incidente sulla Pontina 48enne perde controllo della moto e muore

Un uomo di 48 anni è morto sulla Pontina a Roma dopo aver perso il controllo della moto, forse a causa di una curva troppo stretta. La sua moto si è schiantata contro il guardrail, provocando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare.

Una tragica fatalità ha colpito la via Pontina a Roma, in direzione di Latina, dove un uomo di 48 anni ha tragicamente perso la vita a seguito di un incidente stradale. La vittima, alla guida di una moto Ducati Monster, ha subito le conseguenze fatali di un impatto avvenuto nel pomeriggio di oggi, precisamente all’altezza del chilometro 13.300. Intervento delle Forze dell’Ordine. Immediato è stato l’intervento delle pattuglie del gruppo Eur della polizia locale di Roma, che sono giunte sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi del caso e per garantire la sicurezza degli automobilisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

