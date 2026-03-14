Selvaggia Lucarelli è tornata a partecipare come opinionista al Grande Fratello Vip, suscitando attenzione tra il pubblico. Nel frattempo, Milly Carlucci ha confermato la sua presenza nel cast di Ballando con le Stelle, lasciando pochi dubbi sulla sua permanenza nel programma. La decisione di Lucarelli di accettare l’invito di Mediaset ha suscitato reazioni da parte dei fan e degli addetti ai lavori.

Selvaggia Lucarelli al centro dei riflettori: con l’avvicinarsi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, l’opinionista e giornalista ha deciso di accettare l’invito di Mediaset, scatenando curiosità e domande sul suo futuro a Ballando con le stelle. In una recente intervista, Lucarelli ha chiarito di non voler abbandonare la giuria dello show di Rai1, spiegando la natura del suo contratto annuale e la reazione della conduttrice Milly Carlucci. Tra metafore “ matrimoniali ”, retroscena sui contratti e dichiarazioni di stima reciproca, emerge un quadro chiaro: la giornalista vuole ampliare i propri orizzonti senza rompere legami consolidati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Selvaggia Lucarelli al GF Vip ma Ballando con le Stelle non la lascia: la reazione di Milly sorprende tutti

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