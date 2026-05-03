Concertone delle polemiche De Sabato rilancia la proposta del regolamento per gli affidamenti sotto soglia

La discussione sul concerto del Primo maggio al Parco San Felice continua a suscitare polemiche, mentre si intensifica anche la questione legata alle procedure di affidamento sotto soglia. In queste ore, il gruppo politico Progetto Concittadino ha riproposto la proposta di delibera avanzata dal consigliere comunale Antonio De Sabato, che prevede l’istituzione di una Direzione dell’Ufficio Contratti Pubblici e l’adozione di un nuovo regolamento.

Si spegne la musica, ma non la polemica sul concerto del Primo maggio a Parco San Felice. E in queste ore, Progetto Concittadino ha rilanciato la proposta di delibera del consigliere comunale Antonio De Sabato per l’istituzione di una Direzione dell’Ufficio Contratti Pubblici e la predisposizione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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