Il 5% delle famiglie toscane sotto la soglia di povertà assoluta

Quasi il 5% delle famiglie toscane (esattamente il 4,9%) vive sotto la soglia di povertà assoluta. È quanto emerge dal nono rapporto su “Povertà e inclusione sociale in Toscana”. Il rapporto sottolinea soprattutto la condizione di estrema difficoltà in cui si trovano le famiglie con minorenni (dal 4,9 si passa al 6,6) e quelle single. Sempre in merito alla povertà assoluta, si riscontra come in Toscana nel 2024 questa abbia un’incidenza più alta tra le famiglie con minorenni (6,6%) rispetto a quanto riscontrabile nel totale delle famiglie (4,9%). Nel 2024 i Centri di Ascolto Caritas attivi sul territorio toscano hanno incontrato complessivamente 29. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

