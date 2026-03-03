Toscana | il 5% delle famiglie sotto la soglia di povertà assoluta

FIRENZE – Il nono rapporto “Povertà e inclusione sociale in Toscana” segnala che il 4,9% delle famiglie vive in povertà assoluta nel 2024. Il rapporto sottolinea soprattutto la condizione di estrema difficoltà in cui si trovano le famiglie con minorenni (dal 4,9 si passa al 6,6) e quelle single. I dati sono stati presentati e discussi oggi, 3 marzo 2026, nel corso dell’incontro di presentazione del rapporto organizzato a palazzo Strozzi Sacrati con il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni. Il rapporto è costruito su dati del 2024, ma presenta anche un’indagine Irpet realizzata a... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il 5% delle famiglie toscane sotto la soglia di povertà assolutaQuasi il 5% delle famiglie toscane (esattamente il 4,9%) vive sotto la soglia di povertà assoluta.

Toscana, quasi il 5% della popolazione sotto la soglia di povertà assolutaFirenze, 3 marzo 2026 - Il 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assoluta.

Il 5% delle famiglie toscane sotto la soglia di povertà assolutaQuasi il 5% delle famiglie toscane (esattamente il 4,9%) vive sotto la soglia di povertà assoluta. È quanto emerge dal nono rapporto su Povertà e inclusione sociale in Toscana. Il rapporto ... firenzetoday.it

FIRENZE - IL 5% DELLA POPOLAZIONE TOSCANA È SOTTO LA SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTAIl 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assoluta (una definizione Istat che significa non riuscire a vivere una vita dignitosa soddisfacendo i bisogni primari). Numeri migliori ... toscanatv.it

