Serata da dimenticare per il Club Arezzo sconfitto nettamente sul campo del Gruppo Lupi Pontedera

Questa sera il Club Arezzo è uscito dal campo sconfittto con un punteggio pesante. La squadra ha subito la pressione del Gruppo Lupi Pontedera e ha perso senza riuscire a reagire. La partita si è chiusa con un risultato di 3-0 in favore degli avversari, con set dominati in modo netto. Una serata difficile per i giocatori aretini, che ora dovranno rivedere le strategie per le prossime sfide.

Arezzo, 8 febbraio 2026 – con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-15, 25-13). Una prestazione opaca, probabilmente la peggiore dell'anno, contro una delle squadre più solide e attrezzate del campionato. Il match resta in equilibrio soltanto nel primo set, perso dagli aretini 25-23 anche a causa di diversi errori evitabili. Dal secondo parziale in poi, però, la gara prende una direzione chiara: Pontedera aumenta ritmo ed efficacia, imponendo il proprio gioco e mettendo seriamente in difficoltà Arezzo, che fatica a reagire sia sul piano tecnico che mentale.

