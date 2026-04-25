L’attore Théodore Pellerin debutta nelle sale italiane il 30 aprile con il film Nino. Durante le riprese a Parigi, l’attore ha vissuto un’esperienza intensa che lo ha portato a riflettere sulla possibilità di abbandonare la carriera nel cinema. La produzione del film ha richiesto un impegno forte e coinvolgente, influenzando le sue scelte future. Si tratta di un momento importante nella sua carriera, segnato da una decisione personale maturata sul set.

? Cosa sapere L'attore Théodore Pellerin debutta nelle sale italiane il 30 aprile con il film Nino.. L'intensità del set a Parigi ha spinto l'interprete a valutare il ritiro dal cinema.. Il 30 aprile le sale cinematografiche italiane accoglieranno la pellicola Nino, opera diretta da Pauline Loques che vede protagonista il talento canadese di Théodore Pellerin, distribuita da Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures in collaborazione con Rarovideo Channel. L’attore del Quebec, ormai consolidato grazie a percorsi internazionali che lo hanno lavorare tra Canada, Stati Uniti e Francia, affronta questo nuovo capitolo della sua carriera con una maturità che trascende la semplice recitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Théodore Pellerin: il film che lo ha spinto a voler lasciare il cinema

Notizie correlate

‘Nino’, recensione e intervista a Thèodore Pellerin“E’ un film che è arrivato al momento giusto della mia vita, quando dovevo capire cosa significasse divenire adulti”- Così parla ai nostri microfoni...

Leggi anche: Quest'anno San Valentino cade di sabato. E la settimana che lo precede regala film e serie tv romantici a partire da oggi, con il ritorno al cinema di "Pretty Woman" – film cult che tornerà a riempire sicuramente le sale

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Théodore Pellerin è l’attore rivelazione di Nino, al cinema dal 30 aprile; INTERVISTA | Nino, il tempo che resta: Théodore Pellerin e il peso di ciò che non diciamo; Arriva al cinema Nino: l’intervista al protagonista Théodore Pellerin; L'attore rivelazione Théodore Pellerin è Nino, in sala dal 30 aprile.

Theodore Pellerin, il mio Nino, tra malattia e scoperta della vitaA 28 anni, il canadese del Quebec Théodore Pellerin si sta affermando come uno degli attori più interessanti della sua generazione, con una già solida carriera tra Canada, Stati Uniti, e Francia: da È ... ansa.it

Nato in Canada 29 anni fa, lo vedremo presto anche accanto a Marion Cotillard in Milo di Nicole Garcia e nel nuovo film di Tom Ford Cry to HeavenNato in Canada 29 anni fa, lo vedremo presto anche accanto a Marion Cotillard in Milo di Nicole Garcia e nel nuovo film di Tom Ford Cry to Heaven ... amica.it

Arriva al cinema "Nino", esordio alla regia di Pauline Loquès, con Théodore Pellerin miglior attore rivelazione a Cannes. Nelle sale italiane dal 30 aprile con Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures in collaborazione con Rarovideo Channel. rbcasting.com/ x.com

Minerva Pictures. . "NINO", l'esordio cinematografico più premiato dell'anno, arriva al cinema dal 30 aprile! Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes, dove il protagonista Théodore Pellerin è stato premiato come Miglior Attore Esordiente e vincitore d - facebook.com facebook