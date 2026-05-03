Con Roseto serie speciale Ma la mia Sella è pronta

Oggi alle 18 alla Baltur Arena si svolge la prima partita dei play out tra Sella Cento e Liofilchem Roseto. Coach Bonacina ha commentato la preparazione della squadra in vista di questa sfida e ha parlato del percorso che li ha portati fino a questo momento. La serie, che si svolge in forma di eliminazione, vede le due formazioni affrontarsi in un match decisivo per la permanenza nella categoria.

Oggi alle 18 alla Baltur Arena scatta la serie play out tra Sella Cento e Liofilchem Roseto: coach Bonacina ha risposto alle domande sulla preparazione di gara1 e della serie. "Siamo in buone condizioni dopo la vittoria contro Pistoia: pronti fisicamente, pronti tatticamente, ma anche Roseto sarà pronta per questa sfida. Si parte 0-0 in una serie che potrà essere lunga 3, 4 o 5 partite". Lei è stato assistente di Finelli ed ha allenato Harrison e Cannon: pensa di aver individuato la strategia e il piano partita per mettere in difficoltà Roseto? "Lo vedremo sul campo: sicuramente per me sarà una serie speciale, visto che ho iniziato ad allenare in questa categoria proprio come assistente di coach Finelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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