Dal 19 marzo è in vigore un decreto che ha ridotto le accise su benzina e diesel, ma questa misura scadrà l’8 aprile, subito dopo le festività pasquali. La riduzione delle tasse sui carburanti, quindi, avrà una durata limitata e non sarà più valida dopo questa data, a meno che non venga prorogata.

Il decreto sui carburanti ha i giorni contati: l'ultimo giorno utile per fare il pieno con lo sconto è il 7 aprile. Poi, a meno di una proroga del governo, l'imposta tornerà a salire. Il ministro Pichetto Fratin: "Valuteremo il quadro complessivo" Il taglio alle accise ha i giorni contati. Il decreto varato dal governo per contrastare il caro carburanti è in vigore dal 19 marzo e cesserà di avere effetti l'8 aprile, dopo le vacanze di Pasqua, salvo ulteriori proroghe. L'intervento ha ridotto le imposte su benzina e diesel di 24,4 centesimi, mentre quelle sul Gpl sono scese di 12 centesimi. Il costo complessivo del pacchetto di misure, che comprende anche i crediti d’imposta per autotrasporto e pesca, è pari a 527,4 milioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Benzina e diesel, lo sconto scade dopo Pasqua: rincaro sulle accise di 24,4 centesimi al litro

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