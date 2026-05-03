Un incidente grave si è verificato in via Matteucci, nella zona di Pisanova, quando una donna di 90 anni alla guida di una Fiat Panda ha investito un uomo di 42 anni in bicicletta. L’impatto ha causato ferite serie al ciclista, che è stato trasportato in Rianimazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Nuovo incidente gravissimo in via Matteucci, nella zona di Pisanova. Una donna di 90 anni alla guida di una Fiat Panda ha investito un 42enne in bicicletta. Si è fermata per prestare soccorso scioccata da quanto accaduto giovedì nel tardo pomeriggio. L’uomo si trova ora in Rianimazione all’ ospedale di Pisa. La polizia municipale ha effettuato i rilievi e ha raccolto le prime informazioni e le testimonianze su quanto successo. Il ciclista è stato subito curato e trasportato in Pronto soccorso. È in prognosi riservata. Si stanno ricostruendo le cause: "Non l’ho visto", ha riferito la guidatrice agli agenti. Quella strada è ritenuta pericolosa per la velocità elevata di chi la percorre: in passato si sono verificati altri scontri molto gravi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con l’auto travolge ciclista. Uomo di 42 anni in Rianimazione. Nuovo incidente in via Matteucci

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