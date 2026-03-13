USA | sblocco petrolio russo 125 milioni di barili in gioco

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha varato un'autorizzazione temporanea che permette ai paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare, una mossa annunciata dal segretario Scott Bessent per aumentare l'offerta globale. Questa decisione, valida fino all'11 aprile, mira a sbloccare circa 125 milioni di barili senza fornire benefici finanziari significativi al governo russo, poiché le entrate principali derivano dalle tasse all'estrazione. Nonostante l'allentamento delle sanzioni, i prezzi del greggio Brent si mantengono sopra i 100 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) rimane stabile oltre i 95 dollari.