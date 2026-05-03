Con il Fai lungo il Sentiero del viandante fino all' orrido guardando a un suggestivo passato

Il Fai ha promosso ulteriormente il Sentiero del viandante lungo il lago e l’Orrido di Bellano, due punti noti per il paesaggio e la storia locale. In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, il 22 maggio, il Fondo per l’Ambiente Italiano ha lanciato la campagna #FAIbiodiversità per sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e a valorizzare questi luoghi.

Il Sentiero del viandante a lago e l'Orrido di Bellano valorizzati una volta di più grazie al Fai. In occasione della Giornata mondiale della biodiversità (22 maggio) il Fondo per l’Ambiente Italiano presenta infatti la campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità. Si tratta di un ricco.🔗 Leggi su Leccotoday.it Il Sentiero del Viandante Notizie correlate Si fa male sul Sentiero del Viandante: salvato dopo oreUn uomo di 59 anni è rimasto ferito in una zona impervia sopra il Sentiero del Viandante, nel territorio di Varenna. Si ferisce a una gamba sul Sentiero del Viandante: salvato dopo oreUn uomo di 59 anni è rimasto ferito a una gamba sopra Varenna, in una zona impervia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tra verde, giardini nascosti e paesaggi: gli eventi di maggio del Fai; Certificati anagrafici fai da te: arrivano i totem self-service; Giro d’Italia 2026, diciottesima tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo: penultima occasione per i velocisti; Magia Incanto Liberty. Dalla mostra sui fiori alla sfilata delle carrozze. Fondo Ambiente Italiano: camminata sul Sentiero del Viandante il 16 maggio per la biodiversitàAppuntamento promosso dalla Delegazione FAI di Lecco in occasione della Giornata mondiale della biodiversità Percorso da Gittana a Bellano fino all’Orrido con il professor Andrea Tintori, tra geologia ... msn.com Inaugurato il sentiero costiero più lungo del mondo (ed è dedicato a re Carlo III): per percorrerlo tutto ci vogliono fino a 6 mesiIl 19 marzo 2026 re Carlo III ha percorso a piedi due chilometri di scogliera alle Seven Sisters, nell’East Sussex, per inaugurare ufficialmente il sentiero costiero che porta il suo nome. Con ben ... greenme.it A seguito del precedente comunicato sull'iniziativa "Adotta un sentiero del Giglio", desideriamo ... #isoladelgiglio #giglionews - facebook.com facebook