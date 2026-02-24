Si ferisce a una gamba sul Sentiero del Viandante | salvato dopo ore

Da quicomo.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un escursionista di 59 anni si è ferito a una gamba mentre camminava sul Sentiero del Viandante, a causa di una caduta accidentale. L’uomo è rimasto bloccato per ore in una zona impervia sopra Varenna, prima di essere soccorso dai vigili del fuoco e dai volontari. La sua presenza è stata segnalata da altri escursionisti, che hanno chiamato i soccorsi. Le operazioni di salvataggio sono durate diverse ore prima di portarlo in salvo.

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito a una gamba sopra Varenna, in una zona impervia. Sul posto vigili del fuoco, Soccorso alpino e ambulanza per il recupero durato circa due ore L’allarme è scattato poco dopo le 14.30. Il ferito si trovava in una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile, circostanza che ha reso necessario l’intervento di squadre specializzate nel soccorso in ambienti complessi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli operatori Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Lecco e del distaccamento di Bellano, insieme ai tecnici del Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Si fa male sul Sentiero del Viandante: salvato dopo oreUn uomo di 59 anni si è infortunato alla gamba mentre camminava sul Sentiero del Viandante, a causa di una caduta su un terreno ripido.

Escursionista cade sul Sentiero del Viandante: soccorso con l'elicotteroDomenica di sole sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi più popolari del Lecchese.

