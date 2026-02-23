Si fa male sul Sentiero del Viandante | salvato dopo ore

Un uomo di 59 anni si è infortunato alla gamba mentre camminava sul Sentiero del Viandante, a causa di una caduta su un terreno ripido. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento tempestivo da parte dei soccorritori, che sono arrivati sul posto dopo diverse ore di ricerca. La zona impervia ha complicato le operazioni di salvataggio, ma alla fine l’uomo è stato messo in salvo e trasportato in sicurezza. La vicenda evidenzia le difficoltà di intervenire in terreni accidentati.

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito in una zona impervia sopra il Sentiero del Viandante, nel territorio di Varenna. Il recupero ha richiesto l'intervento congiunto dei vigili del fuoco con la squadra SAF, del soccorso alpino e di un'ambulanza del Soccorso Bellanese. Trasportato all'ospedale di Lecco Allarme nell'Alto Lago. Poco dopo le 14:30 di lunedì 23 febbraio i soccorritori sono stati allertati per un uomo di 59 anni rimasto infortunato a una gamba in una zona impervia al di sopra del Sentiero del Viandante, nel comune di Varenna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Lecco e del distaccamento di Bellano, specializzata negli interventi in ambienti difficilmente accessibili.

