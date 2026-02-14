Elezioni comunali a Salerno Manfredi | De Luca candidato? Serve generosità da parte di tutti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha detto che serve generosità da parte di tutti per evitare divisioni alle prossime elezioni comunali di Salerno. Manfredi ha fatto questa richiesta arrivando al complesso di Santa Chiara, mentre commentava le tensioni tra i vari schieramenti. La sua presenza si è concentrata sulla necessità di trovare un accordo tra le parti per sostenere il candidato del centrosinistra, anche se l’ex governatore De Luca non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura.

"Credo che serva generosità da parte di tutti". A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando al complesso monumentale di Santa Chiara, rispondendo a chi ha chiesto se per evitare la rottura del campo largo a Salerno alle prossime amministrative serva "generosità" da parte dell'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Credo che la volontà della segretaria e del gruppo dirigente del Pd - ha aggiunto - sia fare in modo che il campo largo sia il più possibile presente nelle competizioni delle prossime amministrative".