Dal Dicastero delle Cause dei Santi è stato approvato il protocollo per la fase diocesana del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni ucciso a Como nel settembre 2020 da un uomo senza dimora che aveva assistito nel corso degli anni. La decisione permette di avviare ufficialmente le procedure necessarie per il riconoscimento della sua santità.

Dal Dicastero delle Cause dei Santi è arrivato il via libera per avviare la fase diocesana del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il sacerdote di 51 anni ucciso il 15 settembre 2020 a Como da un senzatetto che aveva sempre aiutato. La comunicazione, contenuta in una lettera con la formula nihil obstat – nessun ostacolo, nessun impedimento – è stata recapitata venerdì 20 marzo al cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como. L’annuncio ufficiale è stato dato sabato 21 marzo durante la veglia di preghiera per i missionari martiri, nel contesto del ritiro di Quaresima con i giovani della diocesi. Il cardinale Cantoni ha condiviso la notizia proprio con i ragazzi, suscitando profonda emozione tra i partecipanti che hanno conosciuto o sentito parlare della testimonianza di questo prete dei poveri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Como: dal Vaticano il sì per la beatificazione di don Malgesini, ucciso nel 2020 mentre aiutava i senzatetto

Articoli correlati

Leggi anche: Vaticano: processo di beatificazione per don Malgesini, ucciso a coltellate da un tunisino

Beatificazione di Don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como da un senza fissa dimora con problemi psichiciSarà avviata la fase diocesana per la beatificazione di Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso a 51 anni il 15 settembre 2020 mentre stava...

Una selezione di notizie su Como dal Vaticano il sì per la...

Temi più discussi: Don Malgesini, dal Vaticano il via libera all'avvio del processo di beatificazione; Dal Vaticano via libera al processo di beatificazione di don Roberto Malgesini; Don Malgesini, al via l'iter per la beatificazione. La sorella: Roberto, luce per i sacerdoti; Nella diocesi di Como si apre il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini.

Dal Vaticano via libera al processo di beatificazione di don Roberto MalgesiniIl sacerdote di Como fu ucciso a coltellate 6 anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L'annuncio arriva dal cardinale Oscar Cantoni ... rainews.it

Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete ucciso a ComoLeggi su Sky TG24 l'articolo Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete ucciso a Como ... tg24.sky.it

All' #Inter piacciono i top del #Como, #NicoPaz e #Perrone, ma non solo E tra questi c'è uno che Antonio #Cassano ha consigliato caldamente ai nerazzurri, ovvero #DaCunha x.com

Le felpe pre-gara del Como sono semplicemente stupende. @comofootball - facebook.com facebook